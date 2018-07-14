Бельгия заняла третье место на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В борьбе за третье место чемпионата мира по футболу сборная команда Бельгии победила англичан со счетом 2:0.

Состязание проходило в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

В полуфинале бельгийцы с минимальным счетом уступили французам, а команда Англии потерпела поражение от хорватов в дополнительное время. Игра закончилась со счетом 1:2.

Финал мундиаля состоится 15 июля. За первое место будут бороться сборные команды Франции и Хорватии.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, посмотрит матч между сборными командами Франции и Хорватии, а также примет участие в награждении победителя.