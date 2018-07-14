Бельгия заняла третье место на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В борьбе за третье место чемпионата мира по футболу сборная команда Бельгии победила англичан со счетом 2:0.
Состязание проходило в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
В полуфинале бельгийцы с минимальным счетом уступили французам, а команда Англии потерпела поражение от хорватов в дополнительное время. Игра закончилась со счетом 1:2.
Финал мундиаля состоится 15 июля. За первое место будут бороться сборные команды Франции и Хорватии.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, посмотрит матч между сборными командами Франции и Хорватии, а также примет участие в награждении победителя.
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