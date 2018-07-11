Хорватия вышла в финал ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная Хорватии обыграла команду из Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу в России. Встреча состоялась на стадионе "Лужники" в столице.

Счет составил 2:1, гол в составе англичан забил Киран Триппье на пятой минуте матча. На 68-й минуте хорват Иван Перишич отправил мяч в ворота соперников. Второй гол забил в дополнительное время Марио Манджукич.

За чемпионский титул хорваты будут сражаться со сборной Франции 15 июля. Матч также пройдет на московском стадионе "Лужники". Англичане поспорят за третье место со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге.