Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, посмотрит матч между сборными командами Франции и Хорватии, а также примет участие в награждении победителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что помимо президента России, финальный матч посетят представители руководства 14 стран: Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Франции, Хорватии, Южной Осетии, Катара, Венгрии, Киргизии и республики Сан-Томе и Принсипи.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи принимают 11 городов. 15 июля состоится церемония закрытия и финал мундиаля. В поединке Франция – Хорватия в "Лужниках" определится финалист турнира.

Ранее председатель оргкомитета "Россия-2018" по подготовке и проведению ЧМ Аркадий Дворкович заявил, что ЧМ-2018 стал настоящим успехом, и Россия показала, какая она гостеприимная дружелюбная страна. Он подчеркнул, что это мнение болельщиков, людей, побывавших в городах турнира, и телезрителей.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал проходящий в России чемпионат лучшим в истории. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации турнира.

Также Инфантино добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом". Подчеркивается, что заполняемость стадионов в среднем составила 98 процентов. Телеаудитория составила более трех миллиардов человек.