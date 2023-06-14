Врач рассказал, можно ли снизить артериальное давление без таблеток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гипертония, или высокое артериальное давление, характеризуется превышением нормальных показателей давления в кровеносных сосудах. Снижать повышенное давление можно с помощью назначенных врачом препаратов, сообщает Pravda.ru со ссылкой на кардиолога Дмитрия Напалкова.

По словам специалиста, при гипертонии обойтись народными методами не получится. Универсальных советов при повышенном артериальном давлении не существует, сообщил он.

"Если это незначительное повышенное давление в пределах нормы, я плохо чувствую, но давление 130, а у меня давление 120, можно действительно поднять вверх ноги, полежать с закрытыми глазами и расслабиться", – сообщил Напалков.

При давлении 160 и выше кардиолог рекомендовал не заниматься самолечением и обратиться к врачу. В случае необходимости он назначит план лечения.

Вместе с тем кардиолог отметил необходимость своевременной диспансеризации для людей старше 40 лет. Он посоветовал россиянам сдать анализы на уровень холестерина и регулярно проверять давление, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания в будущем.

Ранее кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что показатель в 130–140/80–89 миллиметров ртутного столба может говорить о предгипертонии. По ее словам, удержать давление и помешать развитию тяжелой гипертонии можно при помощи коррекции и удержания массы тела, регулярных физнагрузок, добавления в рацион питания большего количества овощей и фруктов.

