Москвичам рассказали о погоде 14 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 14 июня, в столице и области прогнозируется небольшая облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве на неделе с 12 июня превысит норму на 3–4 градуса и составит 25–27 градусов. Большую часть времени ожидается безоблачное небо, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом на выходных, 17 и 18 июня, столбики столичных термометров поднимутся до 30 градусов. Согласно данным Гидрометцентра России, осадки не ожидаются, облачность будет переменной, а ветер – слабым.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 июня