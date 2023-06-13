Москвичам пообещали до 27 градусов тепла на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха на неделе с 12 июня будет выше нормы на 3–4 градуса. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"У погоды наконец-то проснулась совесть, и после холодных выходных она подарит нам неделю очень теплых дней с температурой до 25...27 градусов, которая также продержится в субботу и воскресенье", – отметил синоптик.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Нас ждут солнечные, теплые дни, несильный освежающий ветер и температура где-то на 3–4 градуса выше нормы.

По словам метеоролога, комфортной для человека считается температура в диапазоне 22...23 градуса. Все что выше – уже жаркая погода. "Если учитывать, что у нас большую часть времени ожидается безоблачное небо, то припекать на солнце будет так, что все начнут искать тень. Но загорать тоже можно", – заключил Шувалов.

Ранее жителям столицы рассказали, когда в городе возможно открытие купального сезона. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это произойдет не раньше четвертой пятидневки июня. К тому моменту вода прогреется до комфортных значений, тогда как сейчас в Москве-реке ее температура составляет всего 17 градусов.

