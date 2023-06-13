Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На выходных, 17 и 18 июня, столбики столичных термометров поднимутся до плюс 30. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что в субботу и воскресенье днем температура в Москве будет на уровне 25–30 градусов тепла, ночью синоптики прогнозируют от 11 до 16 градусов. Осадки не ожидаются, облачность будет переменной, а ветер – слабым.

Ранее сообщалось, что температура воздуха на неделе с 12 июня будет выше нормы на 3–4 градуса и составит 25–27 градусов тепла. Большую часть времени ожидается безоблачное небо.

До этого жителям столицы рассказали, что купальный сезон начнется не раньше четвертой пятидневки июня. К тому моменту вода прогреется до комфортных значений.

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 13 июня