Госдума приняла закон об ответственности за повторные побои в РФ

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В ГД в третьем чтении приняли закон об ответственности за повторные побои, ранее внесенный правительством РФ.
В рамках инициативы предлагается усилить ответственность за нанесение побоев для тех, кто уже был осужден за преступления с применением насилия. К побоям относятся телесные повреждения, не причинившие вред здоровью пострадавшего. В их числе ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей.
Наказанием за правонарушение станут обязательные работы сроком до 480 часов или исправительные работы сроком до года. Также злоумышленнику может грозить ограничение свободы на период до года или арест на срок до шести месяцев.
В настоящее время за нанесение побоев впервые виновного наказывают по статье 6.1.1 КоАП, которая предусматривает штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток. За повторные побои грозит уголовная ответственность, штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 240 часов, исправительные работы сроком до полугода или арест до трех месяцев.
Если побои наносятся, к примеру, в третий раз, нарушителю вновь грозит административная ответственность, говорится в документе.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч женщин с детьми получили помощь в кризисном центре, специалисты которого помогают пострадавшим от насилия и нуждающимся в защите. Работу центра курирует департамент труда и социальной защиты населения.
"Жизнь в большом городе": семейное насилие
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