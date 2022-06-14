В Москве за сутки госпитализировали 119 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 119 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 142 новых случая заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 15 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Выздоровели за последние сутки 243 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 708 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 2,2% меньше, чем днем ранее.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 35 регионах РФ, снижение – также в 35. От последствий инфекционного заболевания скончался 61 пациент. После прохождения лечения выздоровели 3 324 человека. Всего за минувшие 24 часа выявлены 2 797 новых случаев COVID-19.

