В России за сутки госпитализировали 708 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за последние сутки госпитализировали 708 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 2,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Рост числа госпитализаций зафиксирован в 35 регионах РФ, снижение – также в 35. От последствий инфекционного заболевания скончался 61 пациент. После прохождения лечения выздоровели 3 324 человека.
Всего за минувшие 24 часа выявлены 2 797 новых случаев COVID-19. Из них большинство приходится на Санкт-Петербург – 201 случай, Москву – 142, Московскую область – 120, Свердловскую область – 100 случаев.
С начала пандемии в России выявлены 18 382 380 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 801 569 человек.
Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России впервые выделили геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрон"-штамма BA.4.
По его словам, первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, второй – ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эксперт уточнил, что забор биоматериала датирован концом мая.
В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю до 27,9%
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