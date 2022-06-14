В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в РФ

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В России следует начать регулировать деятельность блогеров. Такое заявление сделал ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.

"Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование... Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях", – приводит его слова РИА Новости.

Точенов уточнил, что речь не идет о введении цензуры, однако соблюдение этических норм необходимо. Политик сравнил такое регулирование с действующими нормами для СМИ.

"Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца", – подчеркнул Точенов.

По его словам, наряду с публичными существуют и те блоги, о которых широкая публика не знает. В то же время именно там "появляется много материалов на грани закона, даже переступающих закон".

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России напомнил, что в настоящее время в стране некоторые соцсети заблокированы, однако площадок для развития блогерской деятельности по-прежнему достаточно.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили о возможном создании Совета учителей-блогеров. В его состав могут войти до 20 человек, имеющих от тысячи подписчиков в социальных сетях.

