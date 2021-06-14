В фан-зонах Евро-2020 в Петербурге запретят продажу еды

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С 17 июня в фан-зонах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге будут запрещены услуги общепита, за исключением продажи напитков. Соответствующий указ губернатора опубликовала пресс-служба Смольного. Такие меры приняты из-за распространения коронавируса.

"Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. С 14 июня необходимо ношение масок. С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков", – говорится в сообщении.

С 17 июня в городе также приостанавливается работа фуд-кортов, ресторанам запретят обслуживать посетителей с 2:00 до 6:00. Помимо этого, наполняемость залов кинотеатров уменьшат до 50%, сейчас разрешено около 75%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничено до трех тысяч человек.

Власти города рекомендовали организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах. Также отменен бал медалистов для выпускников школ.