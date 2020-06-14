Пульмонолог рассказал, как восстановить легкие после COVID-19

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Легкие могут понести серьезный урон при заболевании коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik заслуженный врач России Александр Карабиненко объяснил, как происходит процесс восстановления этого органа после того, как пациент вылечивается от COVID-19.

Он отметил, что после перенесенного коронавируса легкие подвергаются фиброзным изменениям, как после других воспалительных заболеваний.

"Это бывает после тяжелой пневмонии, при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления", – пояснил пульмонолог.

Карабиненко заявил, что процесс восстановления легких схож с тем, какой был после свиного гриппа в 2009 году. В частности, среди необходимых мер были дыхательная гимнастика и укрепляющий режим, однако при условии индивидуальных способностей каждого человека.

"Как это улучшать? Это только само со временем может случиться. После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор", – отметил врач.

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