Движение "За Собянина" запустило официальный сайт в поддержку мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Волонтеры движения "За Собянина" запустили сайт в поддержку действующего главы города на предстоящих выборах мэра Москвы.

"Онлайн-платформа позволяет сказать спасибо градоначальнику за конкретные позитивные улучшения в жизни столицы, содержит новости объединения, галерею участников, включая известных горожан, а также информацию об акциях движения", – отмечается на сайте.

В сообщении сказано, что регистрируясь на портале горожанин автоматически присоединяется к движению. Фото и обращение пользователя попадут в галерею на сайте. Платформа также собирает все посты из социальных сетей по тегу #ЗаСобянина.

Поблагодарить мэра можно не только при регистрации, но и в рамках акции "Спасибо мэру". Видеообращения известных москвичей и простых горожан, которые рассказывают о конкретных достижениях Сергея Собянина собраны в "Медиатеке". Любой зарегистрированный пользователь сайта сможет загрузить свое видео.

В группе поддержки мэра есть несколько десятков деятелей культуры, журналистов, спортсменов, директоров школ и благотворителей, отмечается в материале. "Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие", – сказано на сайте.

Ранее сообщалось, что сайт движения пообещали создать писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов. Отмечалось, что площадка станет местом, где горожане смогут обсудить развитие города и выразить поддержку действующему главе.

Впервые Сергей Собянин сообщил о своем решении баллотироваться на предстоящих выборах мэра 26 мая. Голосование назначено на 9 сентября 2018 года. Глава города уже подал документы для регистрации в качестве самовыдвиженца.

Мосгоризбирком принимает заявки до 2 июля. Кандидатам нужно заручиться поддержкой не менее шести процентов депутатов муниципальных образований Москвы и собрать 110 подписей – для преодоления "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч 081 подпись избирателей.

Сергей Собянин призывал москвичей поддержать его кандидатуру и записаться в волонтеры его избирательного штаба для участия в акциях и сбора подписей.

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