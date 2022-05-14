В Москве госпитализировали 130 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние сутки госпитализировали 130 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На искусственной вентиляции легких находятся 80 человек.

Также за 24 часа сообщается о выписке еще 345 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 перенесли более 2,5 миллиона горожан.

Выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки в России госпитализировали 2 498 человек с коронавирусом. Выявлено 5 047 новых случаев заражения COVID-19.