Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 2 498 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Количество госпитализаций снизилось в 41 регионе РФ, увеличилось – в 39. В 5 субъектах России ситуация осталась без изменений.

Также за последние 24 часа после прохождения лечения были выписаны 7 378 пациентов. Всего коронавирусом в РФ переболели 17 640 979 человек.

Выявлено 5 047 новых случаев заражения COVID-19. 107 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались.

Эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее оценил вероятность появления в России видов "Омикрона" ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1. По словам специалиста, такая ситуация возможна на фоне сохранения транспортного сообщения между странами.