Жительница Нью-Йорка рассказала, как доброта медсестры спасала ее от коронавируса

20:05
Фото: AP Photo/John Minchillo
Пожилая жительница Нью-Йорка рассказала, что медсестра спасла ей жизнь и не дала сдаться во время борьбы с коронавирусом, сообщает издание Patch.
Ленор Фридман была госпитализирована из-за перелома коленной чашечки. В ходе обследования у женщины был обнаружен коронавирус. В медицинском учреждении она была первой пациенткой с подтвержденным COVID-19.
В больнице Фридман провела восемь недель и отметила свой 84-й день рождения. Там она познакомилась с медсестрой Дени Фоски, которая, по ее словам, заставила Фридман вернуться к полноценной жизни.
Пациентка рассказала, что медсестра буквально заставляла ее ходить, гуляла с ней на улице и ежедневно призывала ее бороться с болезнью и дальше. В результате женщина выздоровела, и ее выписали домой.
"Когда я услышала, что Ленор отправляется домой, мне дали отгул, и я отправилась в цветочный магазин. Мне было радостно видеть, как она, здоровая, идет домой. Я так рада, что узнала ее, и счастлива, что мы обе так повлияли на жизни друг друга", – сказала Фоски.
В Нью-Йорке зафиксировано свыше 185,2 тысячи случаев коронавируса. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев, более 287 тысяч человек скончалось. В России выявлено 252 245 случаев коронавируса.
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