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Телеканал RT запустил проект "Военкоры". Эта инициатива подразумевает, что известные военные корреспонденты будут делиться историями и личным опытом.

Первый выпуск программы, "Забытые герои", посвящен теме погибших в горячих точках. В определенных ситуациях журналисты не могут рассказать об этих людях, но бывают и исключения – как произошло с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым.

Гостями пилотной серии проекта "Военкоры" стали журналисты Роман Бабаян, Александр Сладков, Семен Пегов, Ольга Курлаева, а также писатель и бывший военный Захар Прилепин.

Корреспонденты RT неоднократно работали в горячих точках. Так, в январе 2020 года журналист телеканала RT Вафа Шабруни получила ранение в сирийской провинции Идлиб. Тогда в регионе разворачился вооруженный конфликт.

