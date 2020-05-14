Коронавирус вернет России статус "чайной страны" – эксперт

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Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия заявил, что в текущем году чай станет более популярным напитком в России, чем кофе, сообщает ИА "НСН".

"Тренд на повышение потребления кофе был заметен достаточно давно. Как минимум 10 лет назад стало очевидно, что кофе завоевывает все большую популярность, прежде всего, в молодежной среде", – отметил эксперт.

Так, ранее стало известно, что по итогам прошлого года кофе впервые стал популярнее чая в России. Объем потребления кофейных напитков в России достиг 180 тысяч тонн, в то время как уровень потребления чая был зафиксирован в количестве 140 тысяч тонн.

По словам Чантурии, в текущем году коронавирусная инфекция поспособствует возвращению России статуса "чайной страны", поскольку из-за закрытия ресторанов и кофеен потребление кофе резко упало. Позиции лидерства стали постепенно возвращаться к чаю.

"Становится очевидным, что кофе завоевывал популярность благодаря мощной ассоциации со стилем жизни внедомашнего потребления. Чай при этом оставался домашним напитком", – добавил Чантурия.

Также он пояснил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции люди стали больше задумываться о здоровье, а потому стали делать выбор не в пользу кофе.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить самый полезный кофе. Руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева отметила, что при верном потреблении этот напиток может принести здоровью пользу.

Специалист объяснила, что черный кофе лучше готовить капельными способами через бумажный фильтр, поскольку он удерживает вещества, которые способствуют повышению уровня холестерина.