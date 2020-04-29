Два популярных бренда листового чая покинут российский рынок

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Концерн Unilever, считающийся крупнейшим производителем чая в мире, выведет с российского рынка бренды Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании объяснили, что под этими названиями планируется продавать только чай в пакетиках. Листовые же версии заменят премиальный бренд Sir Thomas Lipton и новая марка Saito.

Часть российских ретейлеров уже не продает листовой чай марки Lipton и Brooke Bond. При этом в отдельных сетях изначально такие версии не закупали вообще.