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14 мая, 16:34

Group-IB опровергла завершение проверки голосования за дочку Алсу

общество культура

14 мая, 16:34

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Фото: ВКонтакте/Голос.Дети

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков назвал ложью сведения о завершении проверки голосования шоу "Голос. Дети". Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Сачкова, ситуация вокруг истории с расследованием результатов голосования накалена до предела.

"Первый канал и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках. Компания "СМС сервисы" не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки. На данный момент любая информация о завершении расследования недостоверна", – пояснил руководитель компании.

Он добавил, что итоговые результаты обнародуют в конце месяца, подчеркнув, что сведений о ходе проверки сейчас нет ни у кого, помимо Первого канала и Group-IB.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания "СМС сервисы" из Санкт-Петербурга провела внутренний аудит, не выявив нарушений в ходе голосования.

В финале шоу "Голос. Дети" победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Вскоре после объявления результатов появилась информация об аномальных показателях при голосования через SMS. Первый канал начал собственное расследование, пригласив специалистов Group-IB.

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общество культура

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