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Пилотный проект "Школа счастливой семейной жизни" запустят для московских молодоженов осенью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

"Проект "Школа счастливой семейной жизни" стартует на постоянной основе в Шипиловском ЗАГС с сентября 2018 года. Если проект получит отклик у москвичей, его распространят на все ЗАГСы Москвы", – сказал представитель пресс-службы, передает Агентство "Москва".

В рамках проекта семейные пары и те, кто только планируют пожениться, смогут получить консультации по вопросам супружеских отношений и взаимоотношений с детьми у специалистов Московской службы психологической помощи населению.

Ранее сообщалось, что в воскресные дни 10 июня и 8 июля в столице будут работать несколько отделов ЗАГС. Это сделано из-за того, что субботу, 9 июня, объявили рабочим днем, а в воскресенье, 8 июля, празднуется День семьи, любви и верности.

Так, 10 июня можно будет зарегистрировать брак в Таганском отделе ЗАГС и во Дворце бракосочетания № 3, а 8 июля – в Шипиловском отделе загс и во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике "Коломенское".