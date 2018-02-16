Несколько столичных загсов будут работать 10 июня и 8 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В воскресные дни 10 июня и 8 июля в столице будут работать несколько отделов загс. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

10 июня можно будет зарегистрировать брак в Таганском отделе ЗАГС и во Дворце бракосочетания № 3, а 8 июля – в Шипиловском отделе загс и во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике "Коломенское".

Начальник управления загс Москвы Ирина Муравьева отметила, что обычно воскресенье не пользуется популярностью у пар. Однако из-за того, что субботу, 9 июня, объявили рабочим днем, а в воскресенье, 8 июля, празднуется День семьи, любви и верности, 10 июня и 8 июля сделали рабочими для некоторых загсов.

Отмечается, что подать заявление можно в Таганский, Шипиловский отделы загс и во Дворец бракосочетания № 3 можно лично или через сайт mos.ru. Желающим пройти регистрацию в "Коломенском" придется лично принести заявление.