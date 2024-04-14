Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве 14 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

В последний день недели, 14 апреля, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют грозу в ночь на 15 апреля.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в Москву придет неустойчивая погода с дождем.

До этого научный сотрудник Пущинского научного центра РАН и климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что в этом году лето в столичном регионе может стать таким же жарким, как и лето в 2010-м.