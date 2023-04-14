За сутки в России выявили более 8 тыс новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 8 082 человека, от последствий инфекции умерли 35 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно сводке, за сутки с коронавирусом в больнице оказались 1 047 граждан, что стало на 6,2% ниже, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах страны, снижение произошло в 42 субъектах, в других регионах России ситуация не поменялась.

"Выздоровело за сутки 9 605 человек, или на 2,2% меньше в сравнении с 13 апреля 2023 года", – подчеркнул штаб.

13 апреля в России коронавирусной инфекцией заразились 7 892 жителя страны. Госпитализация была необходима 1 116 гражданам. Выздороветь смогли 9 818 пациентов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной. Он также выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.

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