За сутки в России зафиксировали 7 892 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7 892 жителя страны. От последствий болезни скончались 37 человек, заявил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Госпитализация за прошедшие сутки была необходима 1 116 гражданам. Данный показатель оказался на 11,4% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах страны, снизилось – в 41 субъекте.

Выздороветь за минувшие сутки смогли 9 818 пациентов, это на 11,9% меньше, чем накануне.

Всего с начала пандемии в стране врачи установили 22 742 716 случаев COVID-19, при этом выздоровели 22 125 977 пациентов, а скончались 397 718 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной. Он также выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день, когда пандемия отступила, у населения появилась возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

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