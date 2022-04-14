В Москве вылечили еще 956 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 956 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего с начала пандемии в столице вылечились более 2,5 миллиона человек. За сутки столице выявили 868 новых случаев COVID-19, госпитализированы 190 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 97 пациентов.

За последние 24 часа от последствий заболевания скончались 17 пациентов.

Ранее научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета Николай Измалков заявил, что весенняя волна коронавируса в России, которая прогнозируется в мае, будет похожа на волну "Омикрона". Эксперт пояснил, что высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания заболевания.

