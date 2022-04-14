Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки госпитализировали 3 131 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5%. В 31 регионе страны наблюдается увеличение количества госпитализаций. Снижение произошло в 45 регионах. Ничего не изменилось в 9 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 21 853 человека, что на 22,3% меньше по сравнению с 13 апреля. Выявлено за последние 24 часа еще 11 348 случаев коронавируса. Скончались 254 человека.

В начале апреля в России зарегистрировали новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу. Его разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Тест позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно. В отличие от других подобных наборов, он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, переболевших COVID-19 с симптомами или без них.