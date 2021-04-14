Эксперт оценил идею предоставления вида на жительство за инвестиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предложение Минэкономразвития ввести упрощенные условия получения российского гражданства для иностранцев в обмен на инвестиции весьма полезно, поскольку России необходимы и люди, и деньги, заявил эксперт по вопросам миграции Вячеслав Поставнин.
"Нужно и то и другое. Инвестиции – это всегда хорошо, это дополнительные деньги, которые работают на нашу экономику. Это вопрос социально-политический. Мировая практика такая существует. Люди открывают фирму, набирают людей, работают, им выдают вид на жительство", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, такие люди будут заинтересованы в получении именно вида на жительство, а не гражданства. Поставнин полагает, что данным нововведением поспешат воспользоваться граждане Китая.
"Мы считаем, что сюда приедут квартиры покупать китайские товарищи. Я хотел бы обратить внимание на цифры, которые существуют в мире. То, что касается вложений в бизнес, – 10 миллионов. Сумма, кстати, не такая большая. Чтобы получить вид на жительство, нужно 400 тысяч евро. Надо четко понимать, на кого мы рассчитываем – на граждан СНГ, наверное", – отметил специалист.
Ранее сообщалось, что в России обсуждают введение "золотых паспортов", то есть предоставления иностранцам российского гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Деньги предлагают вкладывать в машиностроение, самолетостроение или внутренний туризм.
В России могут начать выдавать "золотые паспорта"
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