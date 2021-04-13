Россия поднялась на 48-е место в рейтинге паспортов мира

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В индексе паспортов мира российский документ поднялся до 48-й строчки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на швейцарскую консалтинговую компанию.

Уточняется, что Россия и страны СНГ заметно изменили свои позиции за второй квартал текущего года. Для составления рейтинга специалисты учитывали индекс свободы передвижения, который указывает, сколько других стран владелец документа может посетить без оформления визы.

Отмечается, что гражданство РФ дает возможность посетить 118 стран без предварительного оформления визы.

Первую строчку рейтинга занимает паспорт Японии. Его обладатели могут отправиться в 193 страны мира. За ним следует сингапурский паспорт – 192 страны, а замыкают тройку лидеров документы Германии и Южной Кореи – 191 страна.

Ранее в МВД раскрыли детали возможных изменений в паспорта. Россиянам не потребуется менять гражданские паспорта в случае, если будет одобрен законопроект, предусматривающий изменения в последнюю страницу документа.