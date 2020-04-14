Автоюрист считает возможным отменить алкотестеры для водителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 назвал возможным отмену алкотестеров для водителей-профессионалов. По его мнению, у врачей есть много других способов для определения наличия алкоголя в крови.
Воропаев уточнил, что речь идет о предрейсовом и послерейсовом медицинском осмотре для допуска водителей к управлению транспортным средством. Его проводят специализированнные врачи или клиники, у которых с компанией заключен договор.
Юрист считает возможным отказаться от алкотестеров на время пандемии коронавируса. "Я предполагаю, что на период таких ограничений без алкотестеров можно обойтись. У врача-специалиста есть широкий спектр определения состояния опьянения водителя", – заявил автоюрист.
По его мнению, профессиональный врач может только по признакам алкогольного опьянения определить состояние водителя. Если у медика возникнут сомнения, то есть целый ряд тестов, которыми можно воспользоваться.
"Есть различные клинические исследования: поза Ромберга, изменения давления, можно провести экспресс-анализ, есть еще способ определения алкоголя путем забора крови. У врачей есть целый спектр, чтобы определить экспериментальным способом наличие или отсутствие алкоголя в организме", – считает эксперт.
Воропаев подчеркнул, что ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения никто не отменял. "Существует ответственность за это для водителя, для врача и для организации", – резюмировал автоюрист.
Ранее в Госдуме призвали временно заменить прохождение алкотеста на предрейсовом осмотре для профессиональных водителей на другую процедуру. С данной инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По мнению депутата, в настоящий момент проверка алкотестером связана с высоким риском распространения COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: