Автоюрист считает возможным отменить алкотестеры для водителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 назвал возможным отмену алкотестеров для водителей-профессионалов. По его мнению, у врачей есть много других способов для определения наличия алкоголя в крови.

Воропаев уточнил, что речь идет о предрейсовом и послерейсовом медицинском осмотре для допуска водителей к управлению транспортным средством. Его проводят специализированнные врачи или клиники, у которых с компанией заключен договор.

Юрист считает возможным отказаться от алкотестеров на время пандемии коронавируса. "Я предполагаю, что на период таких ограничений без алкотестеров можно обойтись. У врача-специалиста есть широкий спектр определения состояния опьянения водителя", – заявил автоюрист.

По его мнению, профессиональный врач может только по признакам алкогольного опьянения определить состояние водителя. Если у медика возникнут сомнения, то есть целый ряд тестов, которыми можно воспользоваться.

"Есть различные клинические исследования: поза Ромберга, изменения давления, можно провести экспресс-анализ, есть еще способ определения алкоголя путем забора крови. У врачей есть целый спектр, чтобы определить экспериментальным способом наличие или отсутствие алкоголя в организме", – считает эксперт.

Воропаев подчеркнул, что ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения никто не отменял. "Существует ответственность за это для водителя, для врача и для организации", – резюмировал автоюрист.

Ранее в Госдуме призвали временно заменить прохождение алкотеста на предрейсовом осмотре для профессиональных водителей на другую процедуру. С данной инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По мнению депутата, в настоящий момент проверка алкотестером связана с высоким риском распространения COVID-19.