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10:54

"Думаю, что это сон": Алина Санько – о победе в конкурсе "Мисс Россия"

общество

10:54

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Алина Санько, одержавшая победу в конкурсе "Мисс Россия-2019", поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

"Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон. Все будто в сказке. Спасибо всем за поддержку. Я всех очень сильно люблю", – написала девушка в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что титул "Мисс Россия 2019" получила 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области. Она завоевала корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также денежный приз три миллиона рублей. Девушка получила возможность представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Титул "Мисс Россия 2019" завоевала Алина Санько

Согласно досье на сайте конкурса, девушка занимается рисованием и поэзией, любит путешествовать. Как сообщила Санько в беседе с ТАСС, она рассчитывает, что в будущем сможет организовать выставку своих работ.

"Я думаю, что буду совмещать рисование и модельную карьеру, реализовывать свои идеи, обретать новые навыки, учить языки, путешествовать, помогать людям. Возможно, я бы хотела свою выставку", – указала девушка.

В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов страны.
Первой и второй вице-мисс стали Арина Верина из Екатеринбурга и Ралина Арабова из Татарстана соответственно. Они получили гранты на обучение в любой стране мира.

общество

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