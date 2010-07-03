Определилась победительница конкурса "Мисс Россия"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Титул "Мисс Россия 2019" завоевала Алина Санько из города Азов в Ростовской области.

Девушка получила корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также денежный приз в размере трех миллионов рублей.

Согласно профайлу на сайте конкурса, 20-летняя Санько увлекается рисованием, живописью и поэзией, а также любит путешествия, передает "Вечерняя Москва".

Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга. Второй вице-мисс – Ралина Арабова из Татарстана. Девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

Лидером зрительского голосования назвали Владу Потапову из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.

22 марта победительницу конкурса "Мисс Москва" Алесю Семеренко лишили титула из-за полного несоблюдения условий договора.

Отмечалось, что девушка не появилась ни на одном мероприятии, тем самым не выполнив свои обязанности столичной королевы красоты.