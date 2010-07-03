Жителей столицы пригласили стать донорами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы пригласили помочь тем, кто нуждается в переливании крови в преддверии Национального дня донора, который отмечают 20 апреля.

Ежегодно в Москве в переливании крови нуждаются порядка 100 тысяч человек, рассказала порталу мэра и правительства Москвы главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

По ее словам, "одна донация – это три спасенные жизни". Так, при регулярной сдаче крови в течение 10 лет среднестатистический мужчина может спасти 150 пациентов.

"Поэтому мы призываем всех, кто хотел бы принять посильное участие в решении этой благородной задачи, обращаться к нам либо в один из 14 городских стационаров и стать донорами крови", – сказала Майорова.

19 апреля в Московском театре мюзикла пройдет мероприятие "Спасибо, донор!". Внесшим наибольший вклад в развитие донорства в столице вручат награды.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут поучаствовать в Большой неделе донора, которая проходит с 11 по 19 апреля. Акция состоится в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец".