Помогу зачать ребенка: мужчины-доноры анонимно рассказывают о дополнительном заработке

"Мне 32 года, рост 185 сантиметров, спортивное телосложение, высшее образование. Не пью, не курю. На ребенка не претендую", – такие объявления стали встречаться в Сети все чаще. Кто готов предоставлять услуги по зачатию ребенка и насколько это востребовано? Корреспондент портала Москва 24 анонимно поговорила с тремя мужчинами, которые помогают женщинам забеременеть, а потом уходят из их жизни навсегда.

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Александр, 28 лет, электрик

Первая причина, по которой я начал этим заниматься, – деньги. Когда мне было восемнадцать, случайно встретил девушку в клинике, она сама подошла и попросила помочь с зачатием ребенка. С финансами у нее было не очень, но тем не менее обещала что-то заплатить, если результат будет успешным. С ней все получилось, и я стал помогать другим женщинам.

Сейчас мне 28 лет: получается, уже 10 лет этим занимаюсь. Так как теперь есть стабильная работа электриком, денег за услугу не прошу, помогаю на безвозмездной основе. Хотя, конечно, некоторые женщины все же благодарят финансово. В среднем такая услуга на рынке стоит около 10 тысяч рублей, но все платят по-разному. Одна дама, например, через полгода после рождения ребенка перевела мне на карту 50 тысяч рублей. На данный момент у меня около 30 успешных случаев зачатия детей, и это только от тех женщин, которые мне сообщили. Так что, возможно, на самом деле их больше.

Все происходит довольно просто: я даю объявление в Сети, и женщины начинают откликаться. Сначала переписываемся, и если все ок, сдаем анализы. Конечно, оплата всех процедур ложится на женщину. Когда выбираем естественный путь зачатия, то анализы сдают оба, а если искусственный (то есть нужен только донор спермы), то я один. И потом мы встречаемся, обычно на ее территории.

Никаких ухаживаний нет, сразу приступаем к делу. Женщинам самим эти ухаживания не нужны, для них главное – результат.

Помимо анализов по состоянию здоровья, мы также можем сдать тест на совместимость, чтобы определить вероятность зачатия ребенка, но это по желанию женщины. Иногда, бывает, пробуешь раз пять, а не получается. С кем-то продолжаем попытки, а кто-то начинает искать другого мужчину. Иногда женщина берет мой биоматериал и идет в клинику, потому что со своим материалом процедура стоит дешевле, чем если покупать его в самом учреждении. В домашних условиях ведь не всегда получается, а в клинике приборы нужные есть. Вообще, для меня не имеет значения, естественное зачатие или искусственное: главное, чтобы получилось.

Воспринимаю себя как некоего благотворителя, потому что не у всех есть деньги. Мне материала не жалко, а людям – счастье.

С такой просьбой ко мне в основном обращаются женщины от 29 лет и старше. По большей части это обеспеченные дамы. Самой взрослой на момент наших свиданий было 44 года. Она мне не сообщила результат, но, наверное, все получилось, раз не сообщила. С ней мы встречались несколько раз, а вообще в среднем нужно около пяти встреч для успешного результата. Если уже встретились, то редко бывает, что женщины передумывают. Как-то был случай, когда девушку уволили с работы, а ей за съемную квартиру платить, денег нет, попросила отложить идею с ребенком на попозже.

Еще были две пары девушек-лесбиянок, я помог обеим зачать детей, родились две девочки. Теперь уже их подруги начали со мной диалог на эту тему. В целом я нормально отношусь к тому, что дети воспитываются в семье, где оба родителя – женщины. Главное, чтобы не мужики.

Ни с одной из женщин я никогда не продолжал отношения. Но если такое вдруг случится, то будет хорошо, ведь своей семьи у меня пока нет. Будущей жене я, конечно, не буду рассказывать о том, что у меня есть другие дети, хоть и являюсь для них только биологическим отцом. Не хочу, чтобы она ревновала или что-то высказывала. Но если одна из женщин, спустя несколько лет, потребует от меня отцовского внимания и предъявит права, то буду общаться с ребенком.

Дмитрий, 27 лет, сотрудник металлургического завода

Об этой теме я узнал совсем недавно. Моя знакомая является донором яйцеклеток, она и сообщила, что мужчина тоже может стать донором своего "биоматериала". На данный момент у меня нет жены, я активный, веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, поэтому подумал, почему бы не заняться благотворительностью, помогать людям и самому быть от этого в плюсе?

Я специально изучал, сколько стоит сперма в клинике моего города. Оказалось, 40 тысяч. При этом женщина не будет знать самого человека, там только озвучивают основные параметры внешности и прикладывают детскую фотографию. Сначала хотел просто сдавать свой материал в клинику, но там за одну процедуру платят всего 700 рублей и нужно приезжать каждую неделю. В итоге отказался: график работы у меня напряженный, да и на бензин будет уходить столько же, сколько в итоге получу за процедуру.

Тогда я решил, что если люди финансово обеспечены, то буду просить их возместить услугу, но если денег нет, готов помочь бесплатно. На глаз сразу определяю, готова женщина заплатить или нет: смотрю, как она одета, насколько ухожена. Если врет, это всегда видно, и такие диалоги ни к чему не приводят. А вообще определил для себя минимальную оплату в 10 тысяч рублей.

Фото: личный архив

Ко мне обращаются девушки от 25 лет и выше. Пишут и семейные пары, которые не могут иметь детей и рассматривают другие варианты, но переговоры с ними пока ни к чему не привели. Как-то писала девушка, которой всего 22 года. Говорила, что материально обеспечена и готова оплатить услугу, но потом почему-то исчезла.

В целом для девушек важно, что у меня в анкете написано "не пью, не курю, занимаюсь спортом". Потом при более детальном общении через соцсеть спрашивают про внешность, тогда я присылаю фотографию.

Некоторые девушки спрашивают, готов ли я хоть иногда видеться со своими детьми как отец? Я сразу отвечаю, что готов.

Но это должно быть без какой-либо поддержки с моей стороны, просто видеться и узнавать, как дела. Наверное, если все получится, я буду счастлив и даже горд, что не остановился в своем стремлении помогать людям. Дай бог, чтобы мамы были счастливы и у них родились здоровые дети. Для меня это тоже будет счастье.

Своей маме я об этой идее говорил, да и две сестры тоже в курсе, хотя и не знают, что я пишу объявления в сети. А вот если встречу девушку, которую полюблю, то сначала сделаю так, чтобы она о моем занятии не знала. Но потом все же намеками постараюсь поговорить и понять ее позицию. Наверняка девушка будет против, но я все равно за то, чтобы продолжать помогать людям.

Думаю, что в России донорство спермы становится очень популярным, сейчас открылось много клиник. Хотя зачастую люди не знают, что можно не просто купить биоматериал в клинике, но и найти нужного человека в Сети. Посмотреть на биологического отца и уже точно решить, захочет она от него забеременеть или нет.

Дмитрий, 38 лет, сотрудник сферы недвижимости

Помогаю с зачатием детей уже три года. Дамы ко мне обращаются разные, но я бы выделил три основные категории. Первая – это состоявшиеся в жизни женщины, 30+, материально обеспеченные, которым мужчина принципиально не нужен, но нужен ребенок. Мне неинтересно, почему ей не нужен мужчина. Важнее знать то, что это ее осознанное решение. Я очень сильно работаю в этом направлении, и иногда после нашего разговора женщина передумывает. Вот на днях одна девушка отказалась: фактически, я ее отговорил, и она осознала, что ей это не нужно. Выбор я всегда оставляю за человеком.

Вторая категория – лесбиянки, но для меня это морально сложный вопрос, потому что такие пары зачастую неустойчивые и могут развалиться. И понять, что это за пара, довольно сложно для меня. Потом у них идет небольшая конкуренция, кто из них все-таки будет мамой. Стать мамой хотят обе, а сразу двоих детей финансово они потянуть не могут.

Третья категория – это женщины, которые состоят в браке, где не получаются дети, но они очень хотят. В таких случаях, как правило, ко мне приходит одна женщина и просит устроить максимально незаметную встречу. Не уверен, что супруг вообще в курсе. Скорее всего, нет.

Фото: личный архив





Сам я начал заниматься этим случайно, одна знакомая попросила помочь. Тогда это казалось какой-то дикостью, но внешне я никак это не выдал. Конечно, внутренний вопрос, соглашаться или нет, стоял очень долго. У нас были длительные переговоры, периодически созванивались, встречались, обсуждали все вплоть до мелочей. Хотя на деле получилось все по-другому, но тем не менее эксперимент прошел успешно. Сейчас ребенку уже три года. Я не обо всех рожденных детях знаю, но их точно больше десяти. Обычно женщина просто присылает СМС, что все получилось, и на этом я прекращаю общение с человеком.

С детьми я в дальнейшем тоже не общаюсь, мы это сразу с женщинами проговариваем. Со временем я научился выделять вещи, которые изначально важно обсудить. Первый вопрос, который я выясняю, нужно ли это женщине? Все-таки речь о ребенке: это не игрушка, и должен быть сделан осмысленный шаг. Не надо пополнять детские приюты, там и так полно людей.

С момента первого звонка женщина думает обычно около недели. Потом происходит встреча где-нибудь на нейтральной территории: в парке, кафе. Тема закрытая, свидетели особо здесь не нужны, все это понимают. После первой встречи начинается уже более детальное обсуждение, на это еще уходит от двух недель до месяца. Потом выбираем место и время, и дальше происходит весь процесс. Здесь главное, чтобы женщине было комфортно. Если ей некомфортно, то, скорее всего, ничего не получится.

Самый популярный вопрос от женщин: сколько раз нужно попробовать, чтобы гарантировать зачатие? Я всегда отвечаю, что три. Хотя обычно хватает и двух.

Помимо вопросов о внешних данных и параметрах, женщины иногда спрашивают совершенно абсурдные вещи, например, сколько раз в неделю я занимаюсь сексом, как часто меняю партнеров и чуть ли не в каких позах?

Понимаете, вот вам, например, нужно, чтобы рядом был любимый человек, прижаться к кому-то, чтобы он обнял и приласкал. А женщинам, которые ко мне обращаются, это не надо. Почему не надо, мне объяснить пока сложно, для меня это тоже является моментом для исследования. Сам я, как и любой мужчина к сорока годам, уже хочу своих детей. А пока помогаю другим женщинам вот таким способом. У нас это почему-то считается позорным, а то, что по пьяни зачинаются дети, – не позорно?

Да и вообще, рано или поздно нам нужно поднимать генофонд страны. Я готов это сделать бесплатно, но у меня только один вопрос: если человек это делает бесплатно, готов ли он воспитывать ребенка? Я никогда не называю цену: сколько человек готов отдать, столько готов. Это далеко не основной мой источник дохода, да и вообще им не является.

Мнение врачей

Фото: depositphotos/ ka2shka

Как отмечает главврач Городской клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова, при сдаче мужского биоматериала в первую очередь проверяется инфекционный индекс. Важно, чтобы не было ВИЧ-инфекции, сифилиса и гепатита. Но генетика исследуется только тогда, когда ребенок уже зачат. В определенные сроки беременности делают пренатальный скрининг и уже определяют генетические заболевания.

В то же время этот скрининг не покажет полноценной картины. Существуют генетические заболевания, которые развиваются в течение жизни. Например, шизофрению можно определить, только когда ребенок пойдет в школу. А диагнозы некоторых заболеваний центральной нервной системы могут поставить при достижении совершеннолетия.

"Если использовать донорскую сперму, не зная генетики мужчины, нельзя быть застрахованным от различных заболеваний. Также невозможно определить доминантный признак", – подчеркивает Шарапова. Например, биологический материал будет от высокого мужчины с голубыми глазами, а в результате получится маленький мужчина с черными глазами. По факту, вы берете кота в мешке. Конечно, это большая трагедия, когда в семье нет ребенка, но и очень большие риски для семьи, если брать биологический материал, не зная, что это за человек.



Наталья Лоскутникова