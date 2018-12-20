Помогу зачать ребенка: мужчины-доноры анонимно рассказывают о дополнительном заработке

"Мне 32 года, рост 185 сантиметров, спортивное телосложение, высшее образование. Не пью, не курю. На ребенка не претендую", – такие объявления стали встречаться в Сети все чаще. Кто готов предоставлять услуги по зачатию ребенка и насколько это востребовано? Корреспондент портала Москва 24 анонимно поговорила с тремя мужчинами, которые помогают женщинам забеременеть, а потом уходят из их жизни навсегда.
Александр, 28 лет, электрик
Первая причина, по которой я начал этим заниматься, – деньги. Когда мне было восемнадцать, случайно встретил девушку в клинике, она сама подошла и попросила помочь с зачатием ребенка. С финансами у нее было не очень, но тем не менее обещала что-то заплатить, если результат будет успешным. С ней все получилось, и я стал помогать другим женщинам.
Сейчас мне 28 лет: получается, уже 10 лет этим занимаюсь. Так как теперь есть стабильная работа электриком, денег за услугу не прошу, помогаю на безвозмездной основе. Хотя, конечно, некоторые женщины все же благодарят финансово. В среднем такая услуга на рынке стоит около 10 тысяч рублей, но все платят по-разному. Одна дама, например, через полгода после рождения ребенка перевела мне на карту 50 тысяч рублей. На данный момент у меня около 30 успешных случаев зачатия детей, и это только от тех женщин, которые мне сообщили. Так что, возможно, на самом деле их больше.
Все происходит довольно просто: я даю объявление в Сети, и женщины начинают откликаться. Сначала переписываемся, и если все ок, сдаем анализы. Конечно, оплата всех процедур ложится на женщину. Когда выбираем естественный путь зачатия, то анализы сдают оба, а если искусственный (то есть нужен только донор спермы), то я один. И потом мы встречаемся, обычно на ее территории.
Помимо анализов по состоянию здоровья, мы также можем сдать тест на совместимость, чтобы определить вероятность зачатия ребенка, но это по желанию женщины. Иногда, бывает, пробуешь раз пять, а не получается. С кем-то продолжаем попытки, а кто-то начинает искать другого мужчину. Иногда женщина берет мой биоматериал и идет в клинику, потому что со своим материалом процедура стоит дешевле, чем если покупать его в самом учреждении. В домашних условиях ведь не всегда получается, а в клинике приборы нужные есть. Вообще, для меня не имеет значения, естественное зачатие или искусственное: главное, чтобы получилось.
С такой просьбой ко мне в основном обращаются женщины от 29 лет и старше. По большей части это обеспеченные дамы. Самой взрослой на момент наших свиданий было 44 года. Она мне не сообщила результат, но, наверное, все получилось, раз не сообщила. С ней мы встречались несколько раз, а вообще в среднем нужно около пяти встреч для успешного результата. Если уже встретились, то редко бывает, что женщины передумывают. Как-то был случай, когда девушку уволили с работы, а ей за съемную квартиру платить, денег нет, попросила отложить идею с ребенком на попозже.
Еще были две пары девушек-лесбиянок, я помог обеим зачать детей, родились две девочки. Теперь уже их подруги начали со мной диалог на эту тему. В целом я нормально отношусь к тому, что дети воспитываются в семье, где оба родителя – женщины. Главное, чтобы не мужики.
Ни с одной из женщин я никогда не продолжал отношения. Но если такое вдруг случится, то будет хорошо, ведь своей семьи у меня пока нет. Будущей жене я, конечно, не буду рассказывать о том, что у меня есть другие дети, хоть и являюсь для них только биологическим отцом. Не хочу, чтобы она ревновала или что-то высказывала. Но если одна из женщин, спустя несколько лет, потребует от меня отцовского внимания и предъявит права, то буду общаться с ребенком.
Дмитрий, 27 лет, сотрудник металлургического завода
Об этой теме я узнал совсем недавно. Моя знакомая является донором яйцеклеток, она и сообщила, что мужчина тоже может стать донором своего "биоматериала". На данный момент у меня нет жены, я активный, веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, поэтому подумал, почему бы не заняться благотворительностью, помогать людям и самому быть от этого в плюсе?
Я специально изучал, сколько стоит сперма в клинике моего города. Оказалось, 40 тысяч. При этом женщина не будет знать самого человека, там только озвучивают основные параметры внешности и прикладывают детскую фотографию. Сначала хотел просто сдавать свой материал в клинику, но там за одну процедуру платят всего 700 рублей и нужно приезжать каждую неделю. В итоге отказался: график работы у меня напряженный, да и на бензин будет уходить столько же, сколько в итоге получу за процедуру.
Тогда я решил, что если люди финансово обеспечены, то буду просить их возместить услугу, но если денег нет, готов помочь бесплатно. На глаз сразу определяю, готова женщина заплатить или нет: смотрю, как она одета, насколько ухожена. Если врет, это всегда видно, и такие диалоги ни к чему не приводят. А вообще определил для себя минимальную оплату в 10 тысяч рублей.
Ко мне обращаются девушки от 25 лет и выше. Пишут и семейные пары, которые не могут иметь детей и рассматривают другие варианты, но переговоры с ними пока ни к чему не привели. Как-то писала девушка, которой всего 22 года. Говорила, что материально обеспечена и готова оплатить услугу, но потом почему-то исчезла.
В целом для девушек важно, что у меня в анкете написано "не пью, не курю, занимаюсь спортом". Потом при более детальном общении через соцсеть спрашивают про внешность, тогда я присылаю фотографию.
Но это должно быть без какой-либо поддержки с моей стороны, просто видеться и узнавать, как дела. Наверное, если все получится, я буду счастлив и даже горд, что не остановился в своем стремлении помогать людям. Дай бог, чтобы мамы были счастливы и у них родились здоровые дети. Для меня это тоже будет счастье.
Своей маме я об этой идее говорил, да и две сестры тоже в курсе, хотя и не знают, что я пишу объявления в сети. А вот если встречу девушку, которую полюблю, то сначала сделаю так, чтобы она о моем занятии не знала. Но потом все же намеками постараюсь поговорить и понять ее позицию. Наверняка девушка будет против, но я все равно за то, чтобы продолжать помогать людям.
Думаю, что в России донорство спермы становится очень популярным, сейчас открылось много клиник. Хотя зачастую люди не знают, что можно не просто купить биоматериал в клинике, но и найти нужного человека в Сети. Посмотреть на биологического отца и уже точно решить, захочет она от него забеременеть или нет.
Дмитрий, 38 лет, сотрудник сферы недвижимости
Помогаю с зачатием детей уже три года. Дамы ко мне обращаются разные, но я бы выделил три основные категории. Первая – это состоявшиеся в жизни женщины, 30+, материально обеспеченные, которым мужчина принципиально не нужен, но нужен ребенок. Мне неинтересно, почему ей не нужен мужчина. Важнее знать то, что это ее осознанное решение. Я очень сильно работаю в этом направлении, и иногда после нашего разговора женщина передумывает. Вот на днях одна девушка отказалась: фактически, я ее отговорил, и она осознала, что ей это не нужно. Выбор я всегда оставляю за человеком.
Вторая категория – лесбиянки, но для меня это морально сложный вопрос, потому что такие пары зачастую неустойчивые и могут развалиться. И понять, что это за пара, довольно сложно для меня. Потом у них идет небольшая конкуренция, кто из них все-таки будет мамой. Стать мамой хотят обе, а сразу двоих детей финансово они потянуть не могут.
Третья категория – это женщины, которые состоят в браке, где не получаются дети, но они очень хотят. В таких случаях, как правило, ко мне приходит одна женщина и просит устроить максимально незаметную встречу. Не уверен, что супруг вообще в курсе. Скорее всего, нет.
Сам я начал заниматься этим случайно, одна знакомая попросила помочь. Тогда это казалось какой-то дикостью, но внешне я никак это не выдал. Конечно, внутренний вопрос, соглашаться или нет, стоял очень долго. У нас были длительные переговоры, периодически созванивались, встречались, обсуждали все вплоть до мелочей. Хотя на деле получилось все по-другому, но тем не менее эксперимент прошел успешно. Сейчас ребенку уже три года. Я не обо всех рожденных детях знаю, но их точно больше десяти. Обычно женщина просто присылает СМС, что все получилось, и на этом я прекращаю общение с человеком.
С детьми я в дальнейшем тоже не общаюсь, мы это сразу с женщинами проговариваем. Со временем я научился выделять вещи, которые изначально важно обсудить. Первый вопрос, который я выясняю, нужно ли это женщине? Все-таки речь о ребенке: это не игрушка, и должен быть сделан осмысленный шаг. Не надо пополнять детские приюты, там и так полно людей.
С момента первого звонка женщина думает обычно около недели. Потом происходит встреча где-нибудь на нейтральной территории: в парке, кафе. Тема закрытая, свидетели особо здесь не нужны, все это понимают. После первой встречи начинается уже более детальное обсуждение, на это еще уходит от двух недель до месяца. Потом выбираем место и время, и дальше происходит весь процесс. Здесь главное, чтобы женщине было комфортно. Если ей некомфортно, то, скорее всего, ничего не получится.
Помимо вопросов о внешних данных и параметрах, женщины иногда спрашивают совершенно абсурдные вещи, например, сколько раз в неделю я занимаюсь сексом, как часто меняю партнеров и чуть ли не в каких позах?
Понимаете, вот вам, например, нужно, чтобы рядом был любимый человек, прижаться к кому-то, чтобы он обнял и приласкал. А женщинам, которые ко мне обращаются, это не надо. Почему не надо, мне объяснить пока сложно, для меня это тоже является моментом для исследования. Сам я, как и любой мужчина к сорока годам, уже хочу своих детей. А пока помогаю другим женщинам вот таким способом. У нас это почему-то считается позорным, а то, что по пьяни зачинаются дети, – не позорно?
Да и вообще, рано или поздно нам нужно поднимать генофонд страны. Я готов это сделать бесплатно, но у меня только один вопрос: если человек это делает бесплатно, готов ли он воспитывать ребенка? Я никогда не называю цену: сколько человек готов отдать, столько готов. Это далеко не основной мой источник дохода, да и вообще им не является.
Мнение врачей
Как отмечает главврач Городской клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова, при сдаче мужского биоматериала в первую очередь проверяется инфекционный индекс. Важно, чтобы не было ВИЧ-инфекции, сифилиса и гепатита. Но генетика исследуется только тогда, когда ребенок уже зачат. В определенные сроки беременности делают пренатальный скрининг и уже определяют генетические заболевания.
В то же время этот скрининг не покажет полноценной картины. Существуют генетические заболевания, которые развиваются в течение жизни. Например, шизофрению можно определить, только когда ребенок пойдет в школу. А диагнозы некоторых заболеваний центральной нервной системы могут поставить при достижении совершеннолетия.
"Если использовать донорскую сперму, не зная генетики мужчины, нельзя быть застрахованным от различных заболеваний. Также невозможно определить доминантный признак", – подчеркивает Шарапова. Например, биологический материал будет от высокого мужчины с голубыми глазами, а в результате получится маленький мужчина с черными глазами. По факту, вы берете кота в мешке. Конечно, это большая трагедия, когда в семье нет ребенка, но и очень большие риски для семьи, если брать биологический материал, не зная, что это за человек.
Наталья Лоскутникова