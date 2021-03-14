Доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков – ФНС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Добросовестных налогоплательщиков не затронет доступ налоговых органов к банковской тайне. Он применяется для предотвращения ухода от налогов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы.

"Изменения вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получаемые сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа. В ведомстве подчеркивают, что непосредственное получение доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц закон не предусматривает.

"Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне.

В течение трех дней со дня получения запроса банки должны будут предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.