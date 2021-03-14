Доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков – ФНС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Добросовестных налогоплательщиков не затронет доступ налоговых органов к банковской тайне. Он применяется для предотвращения ухода от налогов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы.
"Изменения вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что получаемые сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа. В ведомстве подчеркивают, что непосредственное получение доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц закон не предусматривает.
"Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне.
В течение трех дней со дня получения запроса банки должны будут предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: