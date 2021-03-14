Общепит рассказал об экономии из-за роста цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители заведений общественного питания в России рассказали о способах выживания из-за роста цен на продукты, передает РБК.

Основатель сети ресторанов русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров рассказал, что в конце марта цены на блюда вырастут на 1–2 рубля.

Увеличение цен у всего ресторанного рынка может произойти через полтора месяца, считает основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов. Он подчеркнул, что стоимость блюд вырастет пропорционально росту стоимости продуктов. Президент "Росинтер Ресторантс Холдинга" Маргарита Костеева согласилась с мнением о том, что в последнее время цены выросли на многие значимые продукты.

Самым подорожавшим продуктом является курица, поделился Михаил Гончаров. Он отметил, что цена на мясо по сравнению с началом прошлого года выросла на 15 процентов. Рост цен на куриное мясо подтвердили и в пресс-службе компании KFC.

Кроме того, подорожало и подсолнечное масло. Рост составил 70 процентов, констатируют в "Росинтере". Миронов отметил рост цен на алкоголь в среднем на 10–15 процентов.

В KFC рассказали, что периодически корректируют стоимость позиций. Но это, уверяют в компании, связано не только с ростом цен, но и с другими факторами. А "Макдональдс" не повышал цены в течение пандемии и не планирует это делать в ближайшем будущем, поделился представитель сети.

Миронов добавил, что рынку общепита уже не на чем сокращать затраты. Гончаров подчеркнул, что повышение цен является вопросом выживания ресторанного бизнеса.

"Чтобы удержать цены, мы уже вернули на фуд-кортах пластиковые столовые приборы старого образца, на вид менее красивые, чем те, которые мы использовали в 2019 году. Но лучше пусть будет не так красиво, но так же вкусно", – сказал Гончаров.

Он добавил, что в компании также отказались от салфеток высокого качества.

"Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд", – заключил основатель сети.

Владимир Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности. При этом он отметил, что правительство России держит под контролем данную ситуацию.

