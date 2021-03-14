Еще 1 110 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице выздоровели еще 1 110 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщает Оперативный штаб.
Всего число людей, переборовших болезнь, увеличилось до 920 388. Всего в столице с начала пандемии выявили уже 1 000 394 заболевших.
За сутки подтвердили 1 905 новых случаев заражения, госпитализировали 678 человек. Умерли за сутки 55 пациентов.
За последние сутки в России коронавирусом заразились 10 083 человека в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 266 пациентов. Наименьшие темпы прироста заболевших зафиксированы в Чукотском автономном округе, в Республике Тыва и Сахалинской области.
Всего в России с коронавирусом столкнулись 4 390 608 человек. Скончались от инфекции за сутки 395 человек, за все время пандемии – 92 090. Выздоровели за 24 часа 9 232 пациентов, за все время – 3 995 129.
Ранее директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" продемонстрировала эффективность во всех возрастных категориях.
Эффект прививки от коронавируса может сохраняться до 2 лет
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