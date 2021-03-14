В России выявили 10 083 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России коронавирусом заразились 10 083 человека в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 266 пациентов, передает Оперштаб.

Из общего числа случаев на Москву пришлось 1 905, на Санкт-Петербург – 937, на Московскую область – 605, на Нижегородскую область – 365, на Ростовскую область – 245, на Самарскую область – 240, на Воронежскую область – 232, на Иркутскую область – 195, на Саратовскую область – 169, на Свердловскую область – 164.

Наименьшие темпы прироста заболевших зафиксированы в Чукотском автономном округе, в Республике Тыва и Сахалинской области.

Всего в России с коронавирусом столкнулись 4 390 608 человек.

Скончались от инфекции за сутки 395 человек, за все время пандемии – 92 090. Выздоровели за 24 часа 9 232 пациентов, за все время – 3 995 129.

Ранее директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" продемонстрировала эффективность во всех возрастных категориях.

