ФНС: В России более 450 несовершеннолетних предпринимателей

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В России в настоящее время зарегистрировано 456 несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей. Об этом Москве 24 рассказали в Федеральной налоговой службе.

Среди российских бизнесменов, которым еще не исполнилось 18-ти, 260 юношей и 196 девушек.



Самая популярная среди несовершеннолетних предпринимателей сфера деятельности – сдача в аренду недвижимости. Юные бизнесмены предпочитают заниматься и розничной торговлей, в первую очередь продуктами и напитками.

Еще одна сфера, распространенная среди бизнесменов младше 18 лет, – деятельность рекламных агентств.

Отметим, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, подросток с 14 до 18 лет имеет право зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель с согласия родителей, а также органа опеки и попечительства.



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Так, школьник из Перми два года успешно зарабатывает, продавая кондитерские изделия через Instagram. 16-летний бизнесмен в беседе с Москвой 24 рассказал, что увлекся готовкой уже давно.

"Где-то 5 лет назад начал печь. Мое увлечение постепенно переросло в постоянное хобби, а затем стало приносить доход. В основном делал торты и пирожные для семьи и друзей. Два года назад в Instagram-ленте увидел рекламу мастер-класса по шоколаду, решил сходить на него и стало еще интереснее", – поведал предприниматель.

По словам Бориса, первое время покупали ограничивались близким кругом общения.

"Вначале продавал среди своих знакомых. Затем некоторые преподаватели в школе стали постоянными клиентами. Параллельно работало "сарафанное радио". Также вначале покупал таргетированную рекламу в Instagram, она не сильно давала плоды, но некоторое количество заказчиков пришло от неё. Через какое-то время принял участие в конкурсе бизнес-проектов, в презентации указал ссылку на проект, которая тоже привела клиентов", – отметил он.

Борис говорит, что продолжит активно развивать свой бизнес.

"Совсем скоро будут новые десерты и начинки для конфет. Пока продаю только через Instagram, но в скором будущем планирую развивать такой канал продаж, как рестораны. Многие рестораны, кофейни не делают десерты сами, а заказывают их у поставщиков. Таким поставщиком планирую стать и я", – добавил он.

Ранее сообщалось, что средний возраст молодого предпринимателя в России составляет 27 лет.

В 2019 году московские предприниматели получили 26,7 миллиарда рублей кредитов с гарантийной поддержкой. Это на 17% превышает показатели 2018 года.



Мария Ефимова