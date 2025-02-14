Визажист Рассадина назвала способ быстро освежить образ с помощью консилера

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Мягко растушеванный консилер в области под глазами быстро скроет ненужные нюансы и сделает взгляд более свежим. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина.

По ее словам, наносить консилер на зону под глазами стоит после выполнения основного макияжа.

"Так как кожа здесь очень нежная, важно не переборщить, иначе велик риск, что средство в итоге скатается", – предупредила эксперт.



Ирина Рассадина эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Советую выдавить немного средства сначала на палитру, а затем аккуратно набрать его на пушистую синтетическую кисть для макияжа. И уже ею очень тонко наносить консилер на кожу.

"Сперва на нижнее веко у внутреннего уголка глаза, потом – у внешнего, а после мягкими движениями растянуть средство в области между ними. Плюс немного завести средство выше у внутреннего края глаза", – пояснила визажист.

Очень важно использовать не слишком светлый консилер: он должен быть либо тон в тон, либо совсем немного светлее кожи, добавила Ирина Рассадина.

В финале поверх консилера визажист посоветовала нанести очень тонкий слой пудры, чтобы зафиксировать результат.

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