Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 1% в РФ по итогам прошлой недели

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на шестой неделе 2024 года снизилась на 1% в сравнении с показателями прошлых семи дней. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"В России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1% и составила чуть выше одного миллиона случаев", – говорится в сообщении.

Превышение среднестатистических показателей заболеваемости зафиксировали во всех регионах РФ. Порядка 16% случаев пришлось на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы – 84%.

Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А(Н3N2). Однако количество положительных находок вирусов гриппа по сравнению с прошлой неделей снизилось более чем на 12%, пояснили в ведомстве.

Между тем заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 6,2% за прошедшую неделю. Рост числа госпитализаций произошел в 43 российских субъектах, заболеваемости – в 47 регионах. За неделю выздоровели 24 650 человек.



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