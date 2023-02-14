Россияне заявили, что вступить в брак в зрелом возрасте возможно

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Четверо из пяти россиян считают, что найти любовь можно в любом возрасте. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного СберНПФ и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

Так, 81% граждан России уверены, что вступить в брак можно и в зрелом возрасте. Уточняется, что 83% мужчин и 78% женщин полагают, что найти любовь после 40 лет возможно.

Среди факторов, которые способны осложнить поиск своей второй половинки, респонденты выделили привычку жить одному (15%), боязнь, что новый партнер вступает в отношения ради финансовых средств и квартиры (13%), особенности здоровья (12%) и психологические травмы от предыдущих отношений (11%).

Кроме того, 46% опрошенных рассказали, что следует сообщать своему партнеру о наличии собственных сбережений, а 54% респондентов считают это необязательным.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся более 400 пар. По его словам, популярность выездной регистрации в прошлом году выросла на 40%. Самыми востребованными площадками стали "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова.

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