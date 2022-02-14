ГИБДД опубликовала руководство по безопасности в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госавтоинспекция столицы опубликовала руководство по безопасности в День всех влюбленных, в котором москвичей и гостей города призвали не забывать о соблюдении правил дорожного движения.

"Берегите тех, кого любите, и не нарушайте. Пусть нормы безопасности станут еще одним подарком", – говорится в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.



Пешеходов попросили при переходе проезжей части перевести свое внимание с партнера на дорогу. Также в ГИБДД призвали в этот день быть внимательными за рулем.

"Вовремя остановите вторую половинку, если он(-а) решил(-а) нарушить ПДД. Пристегнись сам и пристегни любимого человека. После романтичного ужина лучше на метро. Помните, что соблюдение норм безопасности на дороге – хороший способ проявить заботу, берегите друг друга", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Дня святого Валентина в России необходимо исключить. По мнению парламентария, его празднование необходимо запретить в школах и государственных учреждениях, поскольку эта традиция не обладает необходимыми духовным и культурным контекстами.