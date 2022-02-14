В ГД внесли законопроект о наказании за укрывательство преступлений против детей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Депутаты Госдумы выступили с предложением ввести наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений против детей младше 14 лет. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект об усилении мер защиты несовершеннолетних от насилия, размещенный в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
Принять данную поправку рекомендовали члены комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Согласно проекту, такие преступления также могут быть наказаны принудительными работами на срок до одного года, штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного года.
Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.
В Госдуме подготовят поправки для защиты детей от педофилов
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