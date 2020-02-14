В МГД допустили необходимость разработать нормы помещений для быстрых свиданий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Ольга Шарапова допустила необходимость разработать санитарные нормы помещений для быстрых свиданий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы идем в магазин, там есть определенные моменты по санитарным правилам. Это должно касаться в том числе и тех помещений, где находятся люди: кафе, рестораны, магазины, интернет-кафе", – пояснила Шарапова.
Депутат также отметила, что не считает такой формат противозаконным, однако сама выступает за стандартные методы знакомства. Она пояснила, что под стандартными методами понимает встречи на работе, учебе или других культурных мероприятиях.
"Я с мужем познакомилась в театре. А специально приходить на какие-то встречи и знакомиться с людьми – я не вижу ничего плохого, но, однозначно, если мы говорим о такой модели поведения, значит, она уже существует", – добавила она.
Член комиссии считает, что если данная система знакомства востребована, значит нужно подумать о соблюдении соответствующих норм. Шарапова уточнила, что урегулированием данного вопроса должны заниматься специалисты из Роспотребнадзора, отметив, что также готова проанализировать ситуацию.
Ранее психолог Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина посоветовала стеснительным людям ходить на быстрые свидания, чтобы снять барьеры в общении с противоположным полом.
По ее словам, на свиданиях в таком формате потенциальный партнер настроен на шанс обрести близкого человека, что гораздо упрощает процесс начала общения. Она добавила, что, перестав быть самим собой, вряд ли можно рассчитывать на гармоничные отношения.
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