Психолог рекомендовала спид-дейтинг стеснительным людям

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Спид-дейтинг (или быстрые свидания) может помочь стеснительным и неуверенным в себе людям снять барьеры в общении с противоположным полом, рассказала Агентству "Москва" психолог Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, на свиданиях в таком формате потенциальный партнер настроен на шанс обрести близкого человека, что гораздо упрощает процесс начала общения.

Кроме того, опыт спид-дейтинга будет полезен скромным и стеснительным людям для развития коммуникативных способностей и снятия тревожности.

Стать полноценной парой за одну короткую встречу не получится, но даже в этом случае дальше следует знакомство и общение, отметила Игонина.

По ее словам, искать пару только из-за страха провести День святого Валентина в одиночестве не стоит, так как гармоничные отношения таким образом построить не удастся.

"Человек, настроенный добиться своего во что бы то ни стало, как правило, напряжен, ведет себя неестественно, предпринимает все попытки, чтобы понравиться практически кому угодно", – рассказала специалист.

Она добавила, что, перестав быть самим собой, вряд ли можно рассчитывать на гармоничные отношения.

Спид-дейтинг – вечеринки мини-свиданий. На них девушки размещаются за столиками с номерами, мужчины через каждые три-семь минут последовательно пересаживаются от одной девушки к другой.

В День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана, установленного на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.