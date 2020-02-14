Свидание в Москве обойдется в 2,5 раза дешевле, чем в Нью-Йорке

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Романтическая встреча в столице в день праздника обойдется парам в среднем в 230 долларов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.

Цифры приведены в рейтинге Upgraded Points, который в канун Дня святого Валентина рассчитал стоимость свидания в разных городах. Если в Москве романтическая встреча стоит примерно 230 долларов, то в Нью-Йорке парам придется приготовить около 566 долларов.

Стоимость свидания в столице России сравнима со средними показателями в Стокгольме, Милане или Дублине. Примерно во столько же романтическая встреча обойдется паре в Тайбэе, Дубае или Канберре.

Показатели рейтинга рассчитаны на основе стоимости ужина из трех блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортных расходов. Исследование провели в 120 городах мира.

Ранее сообщили, что более 500 пар запланировало пожениться в День святого Валентина в столице. Для пожелавших зарегистрировать свой брак подготовили праздничную программу.

Специальные тематические мероприятия в честь Дня влюбленных подготовили в музеях, парках и библиотеках Москвы. В частности, посетителей ждут мастер-классы по парным танцам и интересные истории о любовных взаимоотношениях знаменитостей.