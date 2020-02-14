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Общество

14:43

В Госдуме призвали бережно обращаться с марлевыми медицинскими масками

общество медицина наука

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян носить марлевые медицинские повязки и гладить их утюгом. По мнению депутата, так они прослужат дольше, сообщает Агентство "Москва".

"Маски очень дешевые и очень важные. Любая марлевая маска три-четыре часа продержится. Прогладил ее утюгом и снова носи", – заявил Онищенко.

По мнению депутата, преимущество марлевых изделий перед бумажными заключается в их долговечности. Необходимость в индивидуальных средствах защиты он мотивировал тем, что в 38 субъектах РФ на данный момент превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, эксперт порекомендовал быть внимательнее к собственному здоровью и не провоцировать заражение среди окружающих. Для этого, как считает Онищенко, при недомогании необходимо вызвать врача домой, а не обращаться в поликлинику напрямую.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует заморозить цены на медицинские маски в аптеках страны на фоне массового спроса и недобросовестных действий от ряда продавцов. Медицинские изделия активно скупают на фоне распространяющейся в Китае эпидемии коронавируса.

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