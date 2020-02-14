Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сбербанк после проверки не подтвердил информацию об утечке персональных данных клиентов организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"В публикациях речь идет об информации 2015–2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставлены на продажу в интернете. Отмечалось, что из опубликованной информации можно узнать персональные данные клиента, в том числе его номера счетов, паспортные данные, телефоны и названия банковских подразделений.

До этого объединение МФО проверяло информацию об утечке персональных данных более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций. В МФО заявляли, что это могло произойти со стороны стороннего агента.

При этом специалисты уточняли, что выставленные персональные данные клиентов не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными. Утечку на данный момент не установили.

